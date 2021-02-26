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Врио главы Мордовии отправил в отставку правительство региона

Он признал работу кабмина неудовлетворительной.

26 февраля 2021, 14:38
<p>Артём Здунов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Артём Здунов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов заявил об отставке правительства региона в полном составе. Об этом сообщается на официальной странице республики в социальной сети "ВКонтакте".

По информации местных СМИ, о подписании соответствующего указа Здунов объявил на сессии Госсобрания. Он подвёл итоги 100 дней на посту главы региона и признал работу правительства неудовлетворительной.

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Напомним, Здунов был назначен врио главы республики 18 ноября 2020 года решением президента России Владимира Путина. Предшественник Здунова Владимир Волков покинул пост по собственному желанию.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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