Врио главы Мордовии отправил в отставку правительство региона
Он признал работу кабмина неудовлетворительной.
Артём Здунов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов заявил об отставке правительства региона в полном составе. Об этом сообщается на официальной странице республики в социальной сети "ВКонтакте".
По информации местных СМИ, о подписании соответствующего указа Здунов объявил на сессии Госсобрания. Он подвёл итоги 100 дней на посту главы региона и признал работу правительства неудовлетворительной.
Напомним, Здунов был назначен врио главы республики 18 ноября 2020 года решением президента России Владимира Путина. Предшественник Здунова Владимир Волков покинул пост по собственному желанию.
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