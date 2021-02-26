Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Калифорнии обнаружили "дьявольский" штамм коронавируса, который распространяется быстрее остальных

Кроме того, новая мутация гораздо устойчивее к вакцинам.

26 февраля 2021, 17:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Обнаруженный в Калифорнии штамм коронавируса вызывает особое опасение у учёных. По их данным, он распространяется быстрее других, а также новая мутация гораздо более устойчива к вакцинам, сообщает Los Angeles Times.

"Дьявол уже здесь", — считает профессор Чарльз Чиу, возглавлявший группу учёных, которые исследовали новый штамм.

Учёные выяснили, какие штаммы коронавируса гораздо опаснее "британских"

Учёные выяснили, какие штаммы коронавируса гораздо опаснее "британских"

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркнули, что вариант ковида, получивший название B.1.427 / B.1.429, наравне с "британским" обладает "улучшенной" характеристикой. Поэтому есть риск заражения обоими штаммами одновременно. А это может привести к появлению нового, ещё более опасного варианта мутации.

Ранее Лайф сообщал об обнаружении ещё одного штамма коронавируса, который трудно выявить тестированием. Мутацию нашли в Финляндии. Отмечается, что она имеет черты как "британского", так и "южноафриканского" штамма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1