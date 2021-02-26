В Калифорнии обнаружили "дьявольский" штамм коронавируса, который распространяется быстрее остальных
Кроме того, новая мутация гораздо устойчивее к вакцинам.
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Обнаруженный в Калифорнии штамм коронавируса вызывает особое опасение у учёных. По их данным, он распространяется быстрее других, а также новая мутация гораздо более устойчива к вакцинам, сообщает Los Angeles Times.
"Дьявол уже здесь", — считает профессор Чарльз Чиу, возглавлявший группу учёных, которые исследовали новый штамм.
Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркнули, что вариант ковида, получивший название B.1.427 / B.1.429, наравне с "британским" обладает "улучшенной" характеристикой. Поэтому есть риск заражения обоими штаммами одновременно. А это может привести к появлению нового, ещё более опасного варианта мутации.
Ранее Лайф сообщал об обнаружении ещё одного штамма коронавируса, который трудно выявить тестированием. Мутацию нашли в Финляндии. Отмечается, что она имеет черты как "британского", так и "южноафриканского" штамма.
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