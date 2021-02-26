Памфилова сделала прививку от ковида "Эпиваккороной"
По словам главы ЦИК, вакцинацию она прошла давно.
Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Эпиваккорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор".
"Я тоже привита [от коронавируса] давно, всем советую. Только от "Вектора", — сказала Памфилова.
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