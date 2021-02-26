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Памфилова сделала прививку от ковида "Эпиваккороной"

По словам главы ЦИК, вакцинацию она прошла давно.

26 февраля 2021, 14:00

Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Эпиваккорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор".

"Я тоже привита [от коронавируса] давно, всем советую. Только от "Вектора", — сказала Памфилова.

Россиянам старше 60 лет в конце февраля станет доступна вакцина "Эпиваккорона"

Россиянам старше 60 лет в конце февраля станет доступна вакцина "Эпиваккорона"

Ранее разработчики вакцины "Вектора" рассказали о длительности иммунитета к ковиду после прививки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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