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Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Молдавии

Прививочная кампания начнётся в ближайшее время.

26 февраля 2021, 13:40
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в республике официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". 

В Швейцарии назвали "Спутник V" хитом, работающим на престиж России

В Швейцарии назвали "Спутник V" хитом, работающим на престиж России

"Несколько минут назад в Молдове была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Поставки препарата начнутся уже очень скоро. Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Также Додон выразил признательность российским партнёрам за открытость и готовность помочь Молдавии и её гражданам. Вместе с тем экс-лидер республики поблагодарил местных медиков, которые в непростых условиях спасают жизнь.

А днём ранее "Спутник V" официально зарегистрировали в Египте. Как пояснили в РФПИ, процедура регистрации российской вакцины осуществлялась в рамках ускоренной схемы.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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