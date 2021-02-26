Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Молдавии

"Несколько минут назад в Молдове была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Поставки препарата начнутся уже очень скоро. Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

