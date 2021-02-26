Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Молдавии

В ближайшее время начнётся кампания по вакцинации.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в республике официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".



"Несколько минут назад в Молдове была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Поставки препарата начнутся уже очень скоро. Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".



Также Додон выразил признательность российским партнёрам за открытость и готовность помочь Молдавии и её гражданам. Вместе с тем экс-лидер республики поблагодарил местных медиков, которые в непростых условиях спасают жизнь.

