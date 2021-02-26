Путин обсудил с канцлером Австрии поставки и производство "Спутника V"
Политики договорились о дальнейших контактах по линии профильных ведомств.
Фото © ТАСС / imago images / Eibner Europa, Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Беседа лидеров двух государств состоялась по инициативе австрийской стороны, сообщается на сайте Кремля.
Как указывается, политики подробно обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса, в том числе возможности поставок в Австрию российской вакцины "Спутник V", а также налаживания её совместного производства. В этой связи Путин и Курц условились о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран.
Ранее Курц допустил, что привьётся "Спутником V", и заявил о готовности Австрии начать производство российской вакцины после её регистрации в ЕС.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. На данный момент российская вакцина зарегистрирована в 35 странах. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, который можно закапывать в нос.
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