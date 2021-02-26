Путин обсудил с канцлером Австрии поставки и производство "Спутника V"

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Беседа лидеров двух государств состоялась по инициативе австрийской стороны, сообщается на сайте Кремля .

Как указывается, политики подробно обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса, в том числе возможности поставок в Австрию российской вакцины "Спутник V", а также налаживания её совместного производства. В этой связи Путин и Курц условились о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран.