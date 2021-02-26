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Путин обсудил с канцлером Австрии поставки и производство "Спутника V"

Политики договорились о дальнейших контактах по линии профильных ведомств.

26 февраля 2021, 13:37
<p>Фото © ТАСС / <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44509546/page/1/value/imago%2520images/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">imago images</a> / <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44509546/page/1/value/Eibner%2520Europa/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eibner Europa</a>, Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / imago images / Eibner Europa, Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Беседа лидеров двух государств состоялась по инициативе австрийской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Как указывается, политики подробно обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса, в том числе возможности поставок в Австрию российской вакцины "Спутник V", а также налаживания её совместного производства. В этой связи Путин и Курц условились о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран.

Во Вьетнаме одобрили использование российской вакцины "Спутник V"

Во Вьетнаме одобрили использование российской вакцины "Спутник V"

Ранее Курц допустил, что привьётся "Спутником V", и заявил о готовности Австрии начать производство российской вакцины после её регистрации в ЕС.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. На данный момент российская вакцина зарегистрирована в 35 странах. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, который можно закапывать в нос.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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