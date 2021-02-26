ФБР вновь показало фото россиян, разыскиваемых по делу о "вмешательстве" в выборы

Федеральное бюро расследований США вновь опубликовало информацию о розыске граждан России по делу о "вмешательстве" в президентские выборы 2016 года. Снимки с именами россиян размещены в аккаунте вашингтонского офиса ФБР в "Твиттере".

Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако РФ неоднократно это опровергала. Расследованием дела в США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года был опубликован его доклад, в котором говорилось, что сговор Дональда Трампа (победившего на тех выборах) и России не был установлен. Сам экс-президент США также неоднократно отвергал все обвинения.