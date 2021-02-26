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ФБР вновь показало фото россиян, разыскиваемых по делу о "вмешательстве" в выборы

В списке фигурирует 13 человек.

26 февраля 2021, 13:28

Фото © Shutterstock

Фото © Twitter / FBIWFO

Фото © Twitter / FBIWFO

Федеральное бюро расследований США вновь опубликовало информацию о розыске граждан России по делу о "вмешательстве" в президентские выборы 2016 года. Снимки с именами россиян размещены в аккаунте вашингтонского офиса ФБР в "Твиттере".

Как указано в сообщении, 16 февраля 2018 года судом округа Колумбия были выданы ордеры на арест Евгения Пригожина, Глеба Васильченко, Владимира Венкова, Михаила Быстрова, Ирины Каверзиной, Александры Крыловой, Вадима Подкопаева, Сергея Полозова, Михаила Бурчика, Роберта Бовды, Марии Бовды, Анны Богачёвой и Джейхуна Асланова.

ФБР обещает $250 тысяч за данные о россиянине

ФБР обещает $250 тысяч за данные о россиянине

Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако РФ неоднократно это опровергала. Расследованием дела в США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года был опубликован его доклад, в котором говорилось, что сговор Дональда Трампа (победившего на тех выборах) и России не был установлен. Сам экс-президент США также неоднократно отвергал все обвинения.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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