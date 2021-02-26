Гинер стал вице-президентом РФС

По итогам заседания Никита Симонян был избран первым вице-президентом РФС, а Евгений Гинер, Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Денис Соловьёв и Елена Илюхина стали вице-президентами организации.

Также был утверждён состав юрисдикционных органов, органов лицензирования и сертификации, а также состав руководителей постоянных и временных комитетов и комиссий РФС.

Помимо прочего, было принято решение перенести матчи 1/4 финала Кубка России с 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля.

Авторы