Порошенко рассказал о планах Украины по возвращению Крыма

Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал о планах по возвращению Крыма в состав страны. Ими он поделился в собственной колонке в газете "Украинская правда".

По мнению Порошенко, возможность вернуть регион силовым путём пропала в связи с наращиванием военной мощи России на полуострове и войной в Донбассе. Именно поэтому Киев должен сосредоточиться на политико-дипломатических средствах.

Экс-глава Незалежной заявил, что ещё в 2016 году высказывал предложения о создании международной площадки для "деоккупации" полуострова, что в итоге привело к появлению так называемой Крымской платформы. Порошенко подчеркнул, что благодаря внешнему давлению сохранение Крыма должно "стать неподъёмным и токсичным бременем для Москвы, а цена оккупации — постоянно расти".

Он также отметил, что процессы, запущенные Украиной в международных судах ещё в 2014 году, позволяют сохранять крымский вопрос в международной повестке дня. При этом, подчеркнул экс-президент, у Киева не должно складываться ложного ощущения самоуверенности от "успеха в давлении на Москву".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил России условие прекращения "ненависти Украины".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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