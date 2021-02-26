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Вымогавших $1 млн в биткоинах экс-следователей ФСБ отправили в колонию

Оба лишены званий.

26 февраля 2021, 13:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

2-й Западный окружной военный суд приговорил к двенадцати и девяти годам колонии строгого режима бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова. Их признали виновными в вымогательстве миллиона долларов в биткоинах у бывшего главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова.

"Суд постановил признать Колбова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде двенадцати лет колонии строгого режима. Признать Белоусова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима", — передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.

Кроме того, суд лишил Белоусова звания майора юстиции запаса, а Колбова — капитана юстиции запаса. В срок отбытия наказания им зачтено время, проведённое под стражей.

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Напомним, об аресте Колбова Лайф писал весной 2019 года. Согласно материалам дела, бывший следователь и его подельник Белоусов требовали денежную сумму в биткоинах в размере 65 миллионов рублей (1 миллион долларов) у Галумова, который на тот момент находился под следствием по факту мошенничества. Галумов должен был признать вину, за что ему пообещали условный срок.

Ранее Лайф писал, что в Челябинске по делу о взятке задержали замглавы города. Отмечается, что делом занимается Федеральная служба безопасности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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