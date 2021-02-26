"Искренности там нет": в Совфеде сочли речь Зеленского о Крыме лицемерной

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия должна вернуть им Крым, чтобы украинцы перестали её ненавидеть. По словам российского сенатора, Зеленский прекрасно понимает, что вопрос о статусе полуострова решён навсегда. Он лишь отыграл свою "роль" как артист, чтобы угодить "заказчику".

"У Зеленского есть хозяева, они сидят в Вашингтоне, а их представители сидят во всех структурах власти Украины. И сегодня Зеленский выполнил распоряжения хозяина, отработал как артист, сыграл хорошую роль. Кто-то, возможно, даже всхлипнул", — сыронизировал Клинцевич в беседе с Лайфом.

Сенатор отметил, что Крым есть и останется российским, а Зеленский так и будет играть роль президента европейского государства.

"Все жители Украины уже привыкли к его лицемерию. Искренности там нет, там есть только лицемерие", — резюмировал собеседник Лайфа.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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