16-летний школьник обменял айфон на разбитые "Жигули" ради дрифта по ночному Кирову — видео

Школьник из Кирова обменял айфон на "Жигули" и устроил дрифт по ночному городу. Видео © LIFE

В Кирове полицейские поймали 16-летнего дрифтера, который вместе с тремя несовершеннолетними друзьями гонял по городу в ночи. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как школьник за рулём "семёрки" "валит боком", цепляя на поворотах каждый сугроб. Запись была сделана 20 февраля.

По данным Лайфа, ключи от машины подросток получил от своего знакомого, которому взамен отдал iPhone 11. Заручившись поддержкой друзей, 16-летний парень устроил дрифт по улицам Кирова. В итоге за вечер ребята накатались так, что оторвали бампер и сломали фару. Их покатушки закончились встречей с полицией.

Пока несовершеннолетний водитель думал, как сообщить о задержании родителям, его друг с радостью рассказал об особенностях автомобиля. В салоне есть, например, пневморучник для дрифта.

За такие покатушки подростка ждёт штраф от пяти до 15 тысяч рублей. По словам друга школьника, битые "Жигули" его приятель уже продал за восемь тысяч. Значит, по крайней мере, штраф юный гонщик оплатит без помощи родителей.

Ранее Лайф писал о том, что в подмосковных Химках дети устроили заезд на каршеринге. Видеозапись появилась в Сети, по предварительным данным, они арендовали машину по чужому аккаунту.

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