16-летний школьник обменял айфон на разбитые "Жигули" ради дрифта по ночному Кирову — видео
До встречи с полицией он успел сломать фару и оторвать бампер.
Школьник из Кирова обменял айфон на "Жигули" и устроил дрифт по ночному городу. Видео © LIFE
В Кирове полицейские поймали 16-летнего дрифтера, который вместе с тремя несовершеннолетними друзьями гонял по городу в ночи. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как школьник за рулём "семёрки" "валит боком", цепляя на поворотах каждый сугроб. Запись была сделана 20 февраля.
Украли у отца ключи и поехали кататься. Лайф узнал о состоянии подростков, влетевших в отбойник в Подмосковье
По данным Лайфа, ключи от машины подросток получил от своего знакомого, которому взамен отдал iPhone 11. Заручившись поддержкой друзей, 16-летний парень устроил дрифт по улицам Кирова. В итоге за вечер ребята накатались так, что оторвали бампер и сломали фару. Их покатушки закончились встречей с полицией.
Пока несовершеннолетний водитель думал, как сообщить о задержании родителям, его друг с радостью рассказал об особенностях автомобиля. В салоне есть, например, пневморучник для дрифта.
За такие покатушки подростка ждёт штраф от пяти до 15 тысяч рублей. По словам друга школьника, битые "Жигули" его приятель уже продал за восемь тысяч. Значит, по крайней мере, штраф юный гонщик оплатит без помощи родителей.
Ранее Лайф писал о том, что в подмосковных Химках дети устроили заезд на каршеринге. Видеозапись появилась в Сети, по предварительным данным, они арендовали машину по чужому аккаунту.
Лента новостей
"Самочувствие хорошее": Актёра Юрия Соломина выписывают из больницы после заражения ковидом
сегодня в 12:22
В нижегородском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве у метро
сегодня в 12:12
За дело взялось ФБР: момент похищения бульдогов Леди Гаги вооружёнными бандитами попал на видео
сегодня в 12:05
Выбор редакции
Инвалид из Кирова — об ударе в спину, сбившем с ног: Не знаю, как это прощать
В Подмосковье на глазах у полицейских 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством
В нижегородском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве у метро
Президент Армении встретится с главой Генштаба
Илон Маск за сутки обеднел почти на $14 миллиардов
Комментариев: 0