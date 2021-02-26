За дело взялось ФБР: момент похищения бульдогов Леди Гаги вооружёнными бандитами попал на видео

Момент расстрела выгульщика и похищения собак Леди Гаги. Видео © TMZ

Издание TMZ опубликовало момент нападения вооружённых бандитов на выгульщика бульдогов американской исполнительницы Леди Гаги. На кадрах видно, что около него остановился белый седан, из машины выскочили неизвестные и пригрозили помощнику звезды предметом, похожим на пистолет. На записи слышны крики и звуки борьбы. Спустя минуту авто скрылось в неизвестном направлении, нападавшие прихватили двух питомцев, третьему удалось сбежать.

Как утверждает The Sun, правоохранители проверяют разные версии, в том числе не исключают политического подтекста нападения. В расследовании дела участвуют сотрудники Федерального бюро расследований. Буквально месяц назад Гага исполнила гимн США на инаугурации Джо Байдена. На мероприятии певица появилась в образе Юлии Тимошенко — белая коса, уложенная вокруг головы, сразу бросилась в глаза зрителям.

Как уже писал Лайф, за возвращение любимцев Леди Гага предложила полмиллиона долларов. Расстрелянный злоумышленниками выгульщик собак звезды находится в больнице.

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