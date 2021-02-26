За дело взялось ФБР: момент похищения бульдогов Леди Гаги вооружёнными бандитами попал на видео
Не исключено, что у нападения политический подтекст.
Момент расстрела выгульщика и похищения собак Леди Гаги. Видео © TMZ
Издание TMZ опубликовало момент нападения вооружённых бандитов на выгульщика бульдогов американской исполнительницы Леди Гаги. На кадрах видно, что около него остановился белый седан, из машины выскочили неизвестные и пригрозили помощнику звезды предметом, похожим на пистолет. На записи слышны крики и звуки борьбы. Спустя минуту авто скрылось в неизвестном направлении, нападавшие прихватили двух питомцев, третьему удалось сбежать.
Как утверждает The Sun, правоохранители проверяют разные версии, в том числе не исключают политического подтекста нападения. В расследовании дела участвуют сотрудники Федерального бюро расследований. Буквально месяц назад Гага исполнила гимн США на инаугурации Джо Байдена. На мероприятии певица появилась в образе Юлии Тимошенко — белая коса, уложенная вокруг головы, сразу бросилась в глаза зрителям.
В Сети описали новую схему похищений после того, как к девушке подошёл странный парень с бутылкой воды
Как уже писал Лайф, за возвращение любимцев Леди Гага предложила полмиллиона долларов. Расстрелянный злоумышленниками выгульщик собак звезды находится в больнице.
Выбор редакции
Лавров: США за несколько минут предупредили военных РФ об ударе по Сирии
Лайф публикует видео с моментом избиения музыканта "Машины времени" в Москве
"Свечу и украшаю этот мир своей красотой!" Жестоко избитый трубач "Машины времени" назвал нападение случайностью
Президент Армении встретится с главой Генштаба
Илон Маск за сутки обеднел почти на $14 миллиардов
Комментариев: 0