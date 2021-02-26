В Дагестане поймали дедушку, ставшего закладчиком ради спасения дочери — видео

В Дагестане поймали дедушку-закладчика, который хотел помочь своей дочери. Видео © ГУ МВД РФ по Республике Дагестан

В Махачкале правоохранители задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих веществ, ими оказались пенсионер и его дочь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Дагестан.

Отмечается, что полицейские смогли выяснить, что жительница города занимается сбытом наркотиков, используя тайники по различным адресам столицы республики. Злоумышленницей оказалась 40-летняя женщина, которая уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Однако занималась преступной деятельностью жительница Махачкалы не одна. Ей помогал 69-летний отец, который перевозил и размещал закладки, в то время как женщина координировала сбыт — от связи с наркопотребителями и непосредственной продажи до определения мест расположения тайников.

При задержании в автомобиле мужчины нашли лекарственный препарат "Прегабалин" весом 67,2 грамма. Отца и дочь доставили в отдел полиции, в содеянном они сознались. По словам пенсионера, он хотел помочь женщине, чтобы она ушла из "профессии". В свою очередь злоумышленница на допросе заявила, что заняться подобным видом деятельности её вынудили обстоятельства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, расследование продолжается.

Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве водитель "под кайфом" пытался скрыться от полиции и наехал на пешеходов.

Авторы