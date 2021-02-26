В нижегородском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве у метро
Из трёх госпитализированных двоих направили на амбулаторное лечение.
Молодая женщина, которая оказалась под завалами после взрыва пристройки к многоэтажному дому в Нижнем Новгороде, находится в реанимации, её состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Нижегородской области.
У пострадавшей ожог 35% поверхности тела, резаная рана и ушибы головы. Врачи подозревают термоингаляционную травму, продолжается обследование.
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Ещё двое госпитализированных направлены на амбулаторное лечение после обследования медиков. На территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва у метро введён режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины до сих пор неизвестны. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован. Известно, что три человека были госпитализированы. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте инцидента.
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