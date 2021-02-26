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"Самочувствие хорошее": Актёра Юрия Соломина выписывают из больницы после заражения ковидом

Артист намерен вернуться к работе в театре.

26 февраля 2021, 12:22

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Актёр, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин рассказал, что его выписывают из больницы.

"Самочувствие хорошее. Сегодня меня выписывают. Всё нормально, поэтому и выписывают. Врачи очень хорошие, и клиника тоже хорошая, современная", — поделился артист в беседе с Лайфом.

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Соломин отметил, что после выписки продолжит трудиться в театре, уточнив, что коллектив большой и работы впереди много.

Напомним, звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Хождение по мукам", худрук Малого театра, народный артист РСФСР Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом 16 февраля. У 85-летнего артиста была лёгкая форма заболевания.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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