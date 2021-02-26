"Самочувствие хорошее": Актёра Юрия Соломина выписывают из больницы после заражения ковидом

Актёр, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин рассказал, что его выписывают из больницы.

"Самочувствие хорошее. Сегодня меня выписывают. Всё нормально, поэтому и выписывают. Врачи очень хорошие, и клиника тоже хорошая, современная", — поделился артист в беседе с Лайфом.

Соломин отметил, что после выписки продолжит трудиться в театре, уточнив, что коллектив большой и работы впереди много.

Напомним, звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Хождение по мукам", худрук Малого театра, народный артист РСФСР Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом 16 февраля. У 85-летнего артиста была лёгкая форма заболевания.

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