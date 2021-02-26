Президент Армении встретится с главой Генштаба
Накануне уволить военного решил премьер Никол Пашинян.
Фото © ТАСС / Zuma, © Министерство обороны Республики Армения
Президент Армении Армен Саркисян сегодня встретится с главой Генерального штаба Оником Гаспаряном. Об этом сообщил лидер партии "Родина" Артур Ванецян по итогам встречи с главой государства.
По словам оппозиционера, Саркисян не назвал конкретного решения по ситуации с Гаспаряном, которого накануне предложил уволить премьер страны Никол Пашинян. Лидер Армении намерен продолжить консультации с политическими силами.
Как уже сообщал Лайф, накануне в разговоре с Пашиняном президент РФ Владимир Путин призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
Выбор редакции
"Очередной ляп": Алиев опроверг заявление Пашиняна об "Искандерах" в Нагорном Карабахе
В Армении уволили замглавы Генштаба, высмеявшего Пашиняна за слова про "Искандеры"
"Устраивают шоу": Бизнесмен Пригожин отреагировал на попадание в список россиян, разыскиваемых ФБР
Памфилова сделала прививку от ковида "Эпиваккороной"
Байден заявил, что США никогда не признают Крым российской территорией
Комментариев: 0