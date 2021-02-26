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Президент Армении встретится с главой Генштаба

Накануне уволить военного решил премьер Никол Пашинян.

26 февраля 2021, 12:51
<p>Фото © ТАСС / Zuma, © Министерство обороны Республики Армения</p>

Фото © ТАСС / Zuma, © Министерство обороны Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян сегодня встретится с главой Генерального штаба Оником Гаспаряном. Об этом сообщил лидер партии "Родина" Артур Ванецян по итогам встречи с главой государства.

По словам оппозиционера, Саркисян не назвал конкретного решения по ситуации с Гаспаряном, которого накануне предложил уволить премьер страны Никол Пашинян. Лидер Армении намерен продолжить консультации с политическими силами.

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Песков раскрыл подробности разговора Путина с Пашиняном

Как уже сообщал Лайф, накануне в разговоре с Пашиняном президент РФ Владимир Путин призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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