Президент Армении встретится с главой Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян сегодня встретится с главой Генерального штаба Оником Гаспаряном. Об этом сообщил лидер партии "Родина" Артур Ванецян по итогам встречи с главой государства.

По словам оппозиционера, Саркисян не назвал конкретного решения по ситуации с Гаспаряном, которого накануне предложил уволить премьер страны Никол Пашинян. Лидер Армении намерен продолжить консультации с политическими силами.

Как уже сообщал Лайф, накануне в разговоре с Пашиняном президент РФ Владимир Путин призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.

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