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Илон Маск за сутки обеднел почти на $14 миллиардов

Теперь он снова второй в рейтинге богатейших людей планеты.

26 февраля 2021, 12:35

За прошедшие сутки владелец SpaceX и основатель Tesla Илон Маск потерял 13,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Отмечается, что столь неудачно обстоятельства для предпринимателя сложились после восьмипроцентного падения акций Tesla.

Маск раскрыл секрет своего невероятного успеха: он инопланетянин

Маск раскрыл секрет своего невероятного успеха: он инопланетянин

Таким образом, капитал бизнесмена составляет сейчас 176 миллиардов долларов. Он находится на втором месте среди богатейших людей мира после главы Amazon Джеффа Безоса, состояние которого сейчас оценивается в 180 миллиардов долларов.

Ранее Илон Маск задумался о создании собственной криптовалюты "Марскоин". Идею миллиардеру подкинули пользователи Сети.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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