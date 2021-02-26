В кабмине ФРГ подтвердили факт переговоров с США по "Северному потоку – 2"
Ранее СМИ сообщали, что Берлин пытается убедить Вашингтон отказаться от санкций против газопровода.
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Правительство Германии обменивается мнениями по вопросу реализации проекта "Северный поток – 2" со всеми партнёрами, включая США. Об этом заявила на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Мы регулярно обмениваемся мнениями с нашими партнёрами, в данном случае с США и другими. Часто этот диалог конфиденциален", — сказала Деммер, отметив, что власти не всегда могут раскрыть доверительную информацию, особенно если речь идёт о вопросах, в которых существуют разногласия.
Представитель немецкого кабмина также добавила, что уже довольно давно обсуждается вопрос о диверсификации поставок газа, в частности о расширении инфраструктуры для приёма сжиженного природного газа.
Ранее газета Financial Times писала, что Германия ведёт работу над решением, которое должно убедить администрацию президента Соединённых Штатов Джо Байдена отказаться от санкций в отношении "Северного потока – 2". По данным издания, немецкие политики рассматривают возможность применения некоего механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть газопровод в случае, если Россия окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через её газотранспортную систему.
Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. А недавно власти ФРГ назвали четыре сценария развития событий вокруг газопровода.
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