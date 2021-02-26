В кабмине ФРГ подтвердили факт переговоров с США по "Северному потоку – 2"

Правительство Германии обменивается мнениями по вопросу реализации проекта "Северный поток – 2" со всеми партнёрами, включая США. Об этом заявила на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Мы регулярно обмениваемся мнениями с нашими партнёрами, в данном случае с США и другими. Часто этот диалог конфиденциален", — сказала Деммер, отметив, что власти не всегда могут раскрыть доверительную информацию, особенно если речь идёт о вопросах, в которых существуют разногласия.

Представитель немецкого кабмина также добавила, что уже довольно давно обсуждается вопрос о диверсификации поставок газа, в частности о расширении инфраструктуры для приёма сжиженного природного газа.

Ранее газета Financial Times писала, что Германия ведёт работу над решением, которое должно убедить администрацию президента Соединённых Штатов Джо Байдена отказаться от санкций в отношении "Северного потока – 2". По данным издания, немецкие политики рассматривают возможность применения некоего механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть газопровод в случае, если Россия окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через её газотранспортную систему.

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