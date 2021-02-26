Зеленский подписал указ о мерах по "деоккупации" Крыма

"Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым", — говорится в обращении главы страны.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.