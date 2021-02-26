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Зеленский подписал указ о мерах по "деоккупации" Крыма

Документ направлен на развитие крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей полуострова, отметил лидер Незалежной.

26 февраля 2021, 13:17

Фото © ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" и реинтеграцию Крыма.

"Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым", — говорится в обращении главы страны.

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С их помощью украинские власти намерены развивать крымско-татарский язык, культуру и защищать права жителей полуострова, который входит в состав РФ.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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