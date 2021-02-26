Макрон призвал французов готовиться к введению электронных "санитарных паспортов"

В ближайшем будущем во Франции могут появиться "санитарные паспорта", заявил Эмманюэль Макрон на саммите глав стран Евросоюза. Об этом сообщает France Info.

"Люди могли бы зарегистрироваться, чтобы упростить систему оповещений в случае контакта с заражённым SARS-CoV-2. Без сомнения, в систему можно будет вводить информацию о недавних негативных тестах, а также о прохождении вакцинации", — пояснил французский лидер.

Предполагается, что так называемый санитарный паспорт будет представлять собой электронный носитель информации, хранящий личные данные французов. Как подчеркнул Макрон, введение таких паспортов сложно технически, в частности с точки зрения обеспечения безопасности. Поэтому "нужно начинать готовиться уже сейчас", добавил он.

Ранее Ангела Меркель заявила о введении в ЕС электронных сертификатов вакцинации от коронавируса. В будущем подтверждение сделанной прививки может стать основанием для разрешения въезда на территорию Евросоюза из стран, не входящих в него.

Авторы