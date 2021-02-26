Власти Таиланда ослабили ковидные ограничения на популярных курортах
Зелёная — безопасная — зона увеличилась с 35 до 54 провинций.
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Власти Таиланда расширили список провинций, в которых улучшается эпидемиологическая обстановка. В обновлённый перечень вошли в том числе популярные у туристов регионы Пхукет, Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг и Транг. Об этом сообщает Туристическое управление страны.
"Правительство Таиланда сообщило о постепенном снятии карантинных ограничений в связи с улучшением ситуации в стране. Зелёная зона (безопасная) теперь увеличилась с 35 до 54 провинций. В неё вошли такие провинции, как Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг, Пхукет, Транг и другие", — говорится в сообщении.
В этих регионах к привычному режиму работы вернулись развлекательные заведения, включая пабы, бары и рестораны. Кроме того, теперь разрешено проводить музыкальные и танцевальные вечера, а спа и массажные салоны, фитнес-центры и залы для бокса снова работают, но с ограничениями по количеству посетителей.
Ранее Лайф рассказывал, что в Таиланде десятки иностранцев устроили шумную вечеринку и оказались под арестом.
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