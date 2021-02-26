"Бесцеремонно и неуважительно": Политолог оценил поведение американских дипломатов в связи с ударом по Сирии

Поведение американских дипломатов по отношению к России в связи с военным ударом по Сирии является бесцеремонным и неуважительным. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Конечно, это бесцеремонно и неуважительно. Я бы даже сказал — это по-хамски. С другой стороны, для нас это как лакмусовая бумажка того, как новая американская администрация собирается вести с нами отношения в Сирии", — сказал эксперт.

Оленченко отметил, что нужно понимать, что США являются ненадёжным партнёром, их действия с точки зрения норм поведения "не делают чести".

"Безусловно, мы это не оставим без внимания и будем учитывать в дальнейших отношениях. Американцы, как всегда, находятся в состоянии головокружения от собственной значимости, им кажется, что поведение "сделаем, как нам удобно", норма", — добавил политолог.

Он подчеркнул, что это лишний раз характеризует США как непредсказуемых в военном плане. По словам эксперта, и Россия оставляет за собой право делать так, как удобно, в ответ на подобные действия.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что об ударе по Сирии США предупредили российских военных за несколько минут до его нанесения.

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