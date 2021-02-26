"Бесцеремонно и неуважительно": Политолог оценил поведение американских дипломатов в связи с ударом по Сирии
США, "как всегда, находятся в состоянии головокружения от собственной значимости", указал эксперт.
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Поведение американских дипломатов по отношению к России в связи с военным ударом по Сирии является бесцеремонным и неуважительным. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Конечно, это бесцеремонно и неуважительно. Я бы даже сказал — это по-хамски. С другой стороны, для нас это как лакмусовая бумажка того, как новая американская администрация собирается вести с нами отношения в Сирии", — сказал эксперт.
Оленченко отметил, что нужно понимать, что США являются ненадёжным партнёром, их действия с точки зрения норм поведения "не делают чести".
"Безусловно, мы это не оставим без внимания и будем учитывать в дальнейших отношениях. Американцы, как всегда, находятся в состоянии головокружения от собственной значимости, им кажется, что поведение "сделаем, как нам удобно", норма", — добавил политолог.
Он подчеркнул, что это лишний раз характеризует США как непредсказуемых в военном плане. По словам эксперта, и Россия оставляет за собой право делать так, как удобно, в ответ на подобные действия.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что об ударе по Сирии США предупредили российских военных за несколько минут до его нанесения.
Напомним, что минувшей ночью США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, Военно-воздушные силы США задействовали истребитель F-15. Погибло несколько человек.
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