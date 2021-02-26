В Питере упавшая с крыши глыба льда проломила багажник припаркованного авто — видео
К счастью, никто не пострадал.
В одном из дворов Санкт-Петербурга на припаркованный автомобиль упала огромная глыба льда. Машина получила сильные повреждения, в результате инцидента её багажник оказался проломлен. В распоряжение Лайфа попало видео момента падения.
На кадрах видно, что от удара машина немного подпрыгивает, а заднее стекло вылетает и падает на асфальт. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал, что в Находке на ребёнка свалился огромный ком снега с крыши.
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