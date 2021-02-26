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В Питере упавшая с крыши глыба льда проломила багажник припаркованного авто — видео

К счастью, никто не пострадал.

26 февраля 2021, 15:35

В Петербурге упавшая с крыши глыба льда проломила багажник припаркованного авто. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В одном из дворов Санкт-Петербурга на припаркованный автомобиль упала огромная глыба льда. Машина получила сильные повреждения, в результате инцидента её багажник оказался проломлен. В распоряжение Лайфа попало видео момента падения.

На кадрах видно, что от удара машина немного подпрыгивает, а заднее стекло вылетает и падает на асфальт. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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Украинка попыталась сократить путь и едва не погибла под огромной глыбой льда – видео

Ранее Лайф рассказывал, что в Находке на ребёнка свалился огромный ком снега с крыши.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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