В Питере упавшая с крыши глыба льда проломила багажник припаркованного авто — видео

Пострадавших при происшествии, к счастью, не было.

В Петербурге упавшая с крыши глыба льда проломила багажник припаркованного авто. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В одном из дворов Санкт-Петербурга на припаркованный автомобиль упала огромная глыба льда. Машина получила сильные повреждения, в результате инцидента её багажник оказался проломлен. В распоряжение Лайфа попало видео момента падения.

На кадрах видно, что от удара машина немного подпрыгивает, а заднее стекло вылетает и падает на асфальт. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.