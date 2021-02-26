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Умер главред издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров

Он тяжело болел.

26 февраля 2021, 15:21
<p>Андрей Петров. Фото © <a href="https://gvardiya.ru/pub/news/andrey-vitalevich-petrov-svetlaya-pamyat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АО "Молодая гвардия"</a></p>

Андрей Петров. Фото © АО "Молодая гвардия"

Главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров умер на 62-м году жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Известно, что Петров, который возглавлял издательство с 1996 года, последнее время тяжело болел.

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Андрей Петров родился в подмосковной Лобне 22 марта 1959 года. После учёбы на историческом факультете Московского государственного педагогического института преподавал историю и обществоведение в школе. В 1989-м пополнил молодогвардейскую редакцию историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ. В 2007 году ему было присвоено почётное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".

Ранее Лайф писал о смерти актёра из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслава Голоднова. Артист умер на 73-м году жизни.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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