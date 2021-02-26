Умер главред издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров
Он тяжело болел.
Андрей Петров. Фото © АО "Молодая гвардия"
Главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров умер на 62-м году жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.
Известно, что Петров, который возглавлял издательство с 1996 года, последнее время тяжело болел.
Андрей Петров родился в подмосковной Лобне 22 марта 1959 года. После учёбы на историческом факультете Московского государственного педагогического института преподавал историю и обществоведение в школе. В 1989-м пополнил молодогвардейскую редакцию историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ. В 2007 году ему было присвоено почётное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".
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