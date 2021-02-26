Пенсионерка написала о плюшевых поросятах, и её аккаунт в Facebook оказался под угрозой вечного бана
Алгоритмы соцсети разглядели в комментариях бабушки разжигание расовой ненависти.
Социальная сеть "Фейсбук" пригрозила 81-летней пенсионерке из Канберры (Австралия) Рите Рич-Малкэхи безвозвратной блокировкой её аккаунта за разжигание ненависти в комментарии о плюшевых игрушках. Об этом пишет Summit News.
После смерти мужа в прошлом году пенсионерка Рита посвящает всё свободное время вязанию небольших плюшевых свинок. По словам женщины, это занятие помогает ей отвлечься от горя. Она создала страницу в "Фейсбуке", чтобы делиться со всем миром любовью к вязанию. Там же бабушка публикует фотографии сделанных ею игрушек. При этом доход с их продажи австралийка передаёт в фонды поддержки детей из неблагополучных семей.
Однажды Рита опубликовала очередной снимок самодельных игрушек и сопроводила его хештегами "белые свиньи" и "большие свиньи". Алгоритмы "Фейсбука" моментально выдали женщине предупреждение за использование "языка ненависти" и пригрозили полной деактивацией её страницы.
"Кому-то это может показаться пустяком, но, когда ты в жизни ничего не нарушил и даже книги в библиотеку сдавал без задержек, обвинение в ненависти к кому-то очень пугает", — поделилась с журналистами пенсионерка.
Позднее компания выпустила официальное заявление, в котором принесла извинения Рич-Малкэхи за то, что "системы "Фейсбука" допустили ошибку", и списала всё на погрешности алгоритмов, которые "иногда случаются".
А ранее Лайф писал, что соцсети Facebook, Instagram и Twitter назвали лидерами по деструктивному контенту.
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