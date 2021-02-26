Киркоров, Тарасов и Джигурда: Стилисты объяснили, зачем звёздные мужчины вводят в моду седые волосы

Тренд на пепельно-седое мужское окрашивание набирает обороты. Вслед за королём российской эстрады Филиппом Киркоровым поэкспериментировать с имиджем решил бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов. И хотя сам спортсмен уверен, что покрасился в платиновый блонд, о чём тут же сообщил своим подписчикам в "Инстаграме", удачно вписался в течение granny hair (дословно — "бабушкины волосы"). Этот тренд перекочевал в мужскую моду из женской, а известный актёр Никита Джигурда, к примеру, носит такую причёску с 2016 года. Опрошенные Лайфом эксперты ставку на серый одобряют. Такой цвет волос у многих стал ассоциироваться с мужественностью, мудростью и возрастом.

По словам звёздного стилиста Лины Дембиковой, у мужчин не так много способов внешнего самовыражения и не всегда есть время позабавиться, поэтому окрашивание в стиле granny hair может стать для многих идеальным вариантом.

"Сейчас мужчины стали намного гибче в плане изменений во внешности. Гендерная флюидность стала общедоступной. Мужчинам сейчас разрешено быть смелее. Но, если честно, мне платиновый оттенок Тарасова не понравился. Считаю, что с его типом лица и мягкими чертами лица не стоит выбирать такой неконтрастный оттенок волос", — оценила образ Тарасова эксперт.

Дембикова добавила, что сегодня granny hair кажется достойной альтернативой цветному окрашиванию, которого в какой-то момент стало даже слишком много. С ней согласна и её коллега, стилист-парикмахер Станислава Милосская. По её словам, серые волосы — это одна из интерпретаций общего тренда последних лет на экологичность и натуральность.

"Сейчас больше тренд в том, чтобы сохранять натуральную седину и не закрашивать её. Считается, что седые оттенки придают большей брутальности, и, возможно, поэтому пошёл такой тренд среди звёзд шоу-бизнеса", — добавила она.

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