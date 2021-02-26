В Москве побит 30-летний температурный рекорд
Сегодня воздух в столице прогрелся до 6,4 градуса тепла.
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Сегодня по состоянию на 16:00 в Москве зафиксирована температура воздуха 6,4 градуса выше нуля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Таким образом, в российской столице был установлен новый температурный рекорд тепла для 26 февраля. Ранее максимальная отметка на столбиках термометров в этот день была зафиксирована в 1990 году. Тогда московский воздух прогрелся до шести градусов выше нуля.
Как отметили синоптики, причиной температурной аномалии в Москве стала не только мощная адвекция тёплого воздуха, но и солнце, которое вышло из-за облаков после 14:00. К тому же всё это усилило таяние снега в городе, поэтому воды на улицах стало заметно больше.
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