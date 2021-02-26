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МИД Сирии осудил "трусливые" авиаудары США

Действия Вашингтона приведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, предупредило ведомство.

26 февраля 2021, 14:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел Сирии назвало недопустимыми авиаудары ВВС США в провинции Дайр-эз-Заур. В ведомстве подчеркнули, что действия Вашингтона противоречат международному праву. Об этом сообщило SANA, ссылаясь на официальное заявление МИД республики.

"Удары ВВС США нарушают международную законность и приведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.

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Как передавало агентство Bloomberg, Соединённые Штаты задействовали истребитель F-15 для нанесения ударов по Сирии. Воздушной атаке подверглись здания около перевалочного пункта через границу, который используется для переброски членов шиитских вооружённых формирований из Ирака в Сирию. При этом в Пентагоне заявили, что по указанию президента Джо Байдена США нанесли "авиаудары по используемой проиранскими вооружёнными группами инфраструктуре на востоке Сирии".

А ранее сообщалось, что при авиаударе США по объектам проиранских групп в Сирии погибло несколько человек.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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