МИД Сирии осудил "трусливые" авиаудары США
Действия Вашингтона приведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, предупредило ведомство.
Фото © Pixabay
Министерство иностранных дел Сирии назвало недопустимыми авиаудары ВВС США в провинции Дайр-эз-Заур. В ведомстве подчеркнули, что действия Вашингтона противоречат международному праву. Об этом сообщило SANA, ссылаясь на официальное заявление МИД республики.
"Удары ВВС США нарушают международную законность и приведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Как передавало агентство Bloomberg, Соединённые Штаты задействовали истребитель F-15 для нанесения ударов по Сирии. Воздушной атаке подверглись здания около перевалочного пункта через границу, который используется для переброски членов шиитских вооружённых формирований из Ирака в Сирию. При этом в Пентагоне заявили, что по указанию президента Джо Байдена США нанесли "авиаудары по используемой проиранскими вооружёнными группами инфраструктуре на востоке Сирии".
А ранее сообщалось, что при авиаударе США по объектам проиранских групп в Сирии погибло несколько человек.
Выбор редакции
"Бесцеремонно и неуважительно": Политолог оценил поведение американских дипломатов в связи с ударом по Сирии
"Устраивают шоу": бизнесмен Пригожин отреагировал на попадание в список россиян, разыскиваемых ФБР
Пенсионерка написала о плюшевых поросятах, и её аккаунт в Facebook оказался под угрозой вечного бана
"Потенциал исчерпан": Россиян призвали не ждать снижения ипотечных ставок
В Питере упавшая с крыши глыба льда проломила багажник припаркованного авто — видео
Комментариев: 0