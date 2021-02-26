"Устраивают шоу": бизнесмен Пригожин отреагировал на попадание в список россиян, разыскиваемых ФБР

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал попадание в список граждан РФ, разыскиваемых ФБР по делу о "вмешательстве" в президентские выборы в Штатах в 2016 году. Сегодня в аккаунте вашингтонского офиса бюро в "Твиттере" была опубликована информация о 13 россиянах, которых ищет американская сторона.

По мнению предпринимателя, в США общество находится под неподъёмным грузом проблем, в том числе по той причине, что "олигархи и политики разворовывают бюджет".

"Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза — основная идея в операции "Охота на ведьм", которая проходит повсеместно в США", — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".

Предприниматель полагает, что "правда будет на стороне хороших парней" — таких, как он. Плохие же парни могут "позабавиться самопиаром".

"Чем же ещё заняться, сидя в коронавирусных бункерах. Да здравствует настоящая Америка!" — резюмировал бизнесмен.

Ранее сегодня ФБР вновь показало фото разыскиваемых по делу о "вмешательстве" в выборы россиян. В списке, помимо Пригожина, фигурируют Глеб Васильченко, Владимир Венков, Михаил Быстров, Ирина Каверзина, Александра Крылова, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Михаил Бурчик, Роберт Бовда, Мария Бовда, Анна Богачёва и Джейхун Асланов.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако РФ неоднократно это опровергала. Расследованием дела в США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года был опубликован его доклад, в котором говорилось, что сговор Дональда Трампа (победившего на тех выборах) и России не был установлен. Сам экс-президент США также неоднократно отвергал все обвинения.

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