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Байден заявил, что США никогда не признают Крым российской территорией

И пообещал противостоять "агрессивным" действиям Москвы.

26 февраля 2021, 13:57
<p>Фото © Mark Wilson / Getty Images</p>

Фото © Mark Wilson / Getty Images

Вашингтон никогда не признает Крым российским. Об этом сказано в заявлении американского лидера Джо Байдена, размещённом на сайте Белого дома.

По словам политика, Штаты продолжают работать над привлечением РФ к ответственности за якобы "агрессию" на Украине. Кроме того, в Вашингтоне верят в обещания Киева и поддерживают "всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны".

"Соединённые Штаты продолжают поддерживать Украину и её союзников и партнёров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина", — указано в пресс-релизе.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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