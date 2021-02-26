Байден заявил, что США никогда не признают Крым российской территорией
И пообещал противостоять "агрессивным" действиям Москвы.
Фото © Mark Wilson / Getty Images
Вашингтон никогда не признает Крым российским. Об этом сказано в заявлении американского лидера Джо Байдена, размещённом на сайте Белого дома.
По словам политика, Штаты продолжают работать над привлечением РФ к ответственности за якобы "агрессию" на Украине. Кроме того, в Вашингтоне верят в обещания Киева и поддерживают "всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны".
"Соединённые Штаты продолжают поддерживать Украину и её союзников и партнёров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина", — указано в пресс-релизе.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по "деоккупации" Крыма, а его предшественник Пётр Порошенко рассказал о планах Незалежной по возвращению полуострова.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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