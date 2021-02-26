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В Минприроды не поддерживают включение рекультивации мусорных полигонов в тарифы на ЖКУ

Уже подготовлены нормативно-правовые акты, которые должны предусматривать финансирование для переработки и утилизации отходов.

26 февраля 2021, 13:48

В Минприроды не поддерживают включение рекультивации мусорных полигонов в тарифы на ЖКУ. Видео © Telegram / "Природоведение"

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что ведомство не поддерживает позицию своего сотрудника о том, что средства на рекультивацию мусорных полигонов должны быть включены в тариф для населения. Комментарий министра опубликован в его официальном телеграм-канале "Природоведение".

"В новостях прочитал и был сильно удивлён, что один из наших сотрудников прокомментировал, что население должно платить за полигоны. Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию", — сказал Козлов.

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Министр сообщил, что на площадке Российского экологического оператора обсуждаются меры поддержки и уже подготовлены нормативно-правовые акты, которые в рамках концепции расширенной ответственности производителей должны предусматривать финансирование для переработки и утилизации отходов, производимых человеком.

Ранее Лайф рассказывал, как изменятся тарифы на коммунальные услуги.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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