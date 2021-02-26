Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Навального доставили в исправительную колонию в Коломне

За решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет.

26 февраля 2021, 15:24
<p>Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы</p>

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Блогера Алексея Навального доставили в исправительную колонию в Московской области. Об этом сообщил источник Лайфа.

По информации нашего собеседника, блогер будет отбывать наказание в ИК-6 в Коломне. На этапирование Навального из московского СИЗО-1 "Матросская Тишина" ушло около трёх часов.

Отметим, что ИК-6 УФСИН России по Московской области — единственная в регионе мужская колония общего режима. Она рассчитана на 800 заключённых. В ней есть центр трудовой адаптации, медсанчасть, больница, профессиональное училище, учебно-консультационный пункт, подсобное хозяйство, магазин.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.

ФСИН рассказала об условиях в колонии, куда этапировали Навального

ФСИН рассказала об условиях в колонии, куда этапировали Навального

А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1