Навального доставили в исправительную колонию в Коломне

Блогера Алексея Навального доставили в исправительную колонию в Московской области. Об этом сообщил источник Лайфа.

По информации нашего собеседника, блогер будет отбывать наказание в ИК-6 в Коломне. На этапирование Навального из московского СИЗО-1 "Матросская Тишина" ушло около трёх часов.

Отметим, что ИК-6 УФСИН России по Московской области — единственная в регионе мужская колония общего режима. Она рассчитана на 800 заключённых. В ней есть центр трудовой адаптации, медсанчасть, больница, профессиональное училище, учебно-консультационный пункт, подсобное хозяйство, магазин.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.

А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

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