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СМИ: В Хабаровске задержали самого богатого депутата России

Дмитрий Пашов прилетел туда в командировку и был вызван на допрос.

26 февраля 2021, 15:34
<p>Фото © <a href="http://www.dumasakhalin.ru/news/20200408" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dumasakhalin.ru</a></p>

Фото © dumasakhalin.ru

В Хабаровске задержали депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого называли самым богатым парламентарием России. Об этом узнало агентство "Сахалин-Курилы". По данным его источников, Пашов отправился в Хабаровск в командировку, но там его вызвали на допрос.

СМИ утверждают, что задержание депутата может быть связано с уклонением от уплаты таможенных платежей. Также агентство не исключает, что Пашова могли задержать в рамках уголовного дела, по которому находится в розыске его партнёр по бизнесу, "крабовый король" Олег Кан. Официально информация не подтверждена.

Самый богатый депутат России и крабовый король: кто такой Дмитрий Пашов, бизнес которого пытается купить Собчак

Самый богатый депутат России и крабовый король: кто такой Дмитрий Пашов, бизнес которого пытается купить Собчак

Напомним, ранее Кан покинул страну, а крабовый бизнес сосредоточил в своих руках Пашов, которого позже Forbes признал самым богатым депутатом РФ. За 2019 год согласно декларации, опубликованной Сахалинской областной думой, Пашов заработал 6,2 миллиарда рублей.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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