СМИ: В Хабаровске задержали самого богатого депутата России
Дмитрий Пашов прилетел туда в командировку и был вызван на допрос.
Фото © dumasakhalin.ru
В Хабаровске задержали депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого называли самым богатым парламентарием России. Об этом узнало агентство "Сахалин-Курилы". По данным его источников, Пашов отправился в Хабаровск в командировку, но там его вызвали на допрос.
СМИ утверждают, что задержание депутата может быть связано с уклонением от уплаты таможенных платежей. Также агентство не исключает, что Пашова могли задержать в рамках уголовного дела, по которому находится в розыске его партнёр по бизнесу, "крабовый король" Олег Кан. Официально информация не подтверждена.
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Напомним, ранее Кан покинул страну, а крабовый бизнес сосредоточил в своих руках Пашов, которого позже Forbes признал самым богатым депутатом РФ. За 2019 год согласно декларации, опубликованной Сахалинской областной думой, Пашов заработал 6,2 миллиарда рублей.
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