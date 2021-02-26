"Потенциал исчерпан": Россиян призвали не ждать снижения ипотечных ставок

Возможности снижения ставок по рыночной ипотеке на сегодняшний день исчерпаны. Об этом заявил глава аналитического центра "Дом.рф" Михаил Гольдберг, комментируя официальную статистику Центробанка по рынку жилищного кредитования.

Согласно данным Банка России, ипотечные ставки достигли минимальных значений за всю историю рынка — 7,23% по выданной ипотеке в январе, в частности, 5,86% на первичном рынке.

"Доходность пятилетних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 процентных пункта, что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан", — приводит пресс-служба "Дом.рф" слова Гольдберга.

Кроме того, Михаил Гольдберг сообщил, что переход ЦБ от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике может привести к повышению ипотечных ставок.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, как сделать ипотеку в России доступной. Важно, чтобы ставки не противоречили рыночным тенденциям, отметила она.

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