В России могут запретить птичьи рынки и продажу животных в зоомагазинах
С соответствующей инициативой выступил депутат Владимир Бурматов.
Фото © Pixabay
Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в России нужно запретить продавать животных в зоомагазинах, а также на птичьих рынках. Он подчеркнул, что условия содержания зверей там можно "приравнять к жестокому обращению".
"Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать", — сказал парламентарий в прямом эфире на своей странице в "Инстаграме".
Кроме того, Бурматов выступил за запрет введения налогов для владельцев домашних питомцев. По его мнению, это приведёт к тому, что люди просто начнут выкидывать животных на улицу.
Лента новостей
"Потенциал исчерпан": Россиян призвали не ждать снижения ипотечных ставок
сегодня в 15:50
"Бесцеремонно и неуважительно": Политолог оценил поведение американских дипломатов в связи с ударом по Сирии
сегодня в 15:46
В Питере упавшая с крыши глыба льда проломила багажник припаркованного авто — видео
сегодня в 15:35
Ранее в Госдуме предложили запретить несовершеннолетним регистрироваться в соцсетях без разрешения родителей. По словам автора документа, в нынешнем виде подобные площадки представляют угрозу для детей.
Выбор редакции
10 фото персидского кота, во взгляде которого читается такая усталость, будто он знает всё о жизни
В США более 40 зверей погибли мучительной смертью в зоомагазине
Киркоров, Тарасов и Джигурда: Стилисты объяснили, зачем звёздные мужчины вводят в моду седые волосы
Власти Таиланда ослабили ковидные ограничения на популярных курортах
Мастер яркого пиара и нарушений: чем известен владелец кафе в Нижнем Новгороде, которое разнёс взрыв
Комментариев: 0