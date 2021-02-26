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Опубликовано 26 февраля 2021, 18:54

В России могут запретить птичьи рынки и продажу животных в зоомагазинах

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

С соответствующей инициативой выступил депутат Владимир Бурматов.

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в России нужно запретить продавать животных в зоомагазинах, а также на птичьих рынках. Он подчеркнул, что условия содержания зверей там можно "приравнять к жестокому обращению".

"Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать", — сказал парламентарий в прямом эфире на своей странице в "Инстаграме".

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Кроме того, Бурматов выступил за запрет введения налогов для владельцев домашних питомцев. По его мнению, это приведёт к тому, что люди просто начнут выкидывать животных на улицу.

Ранее в Госдуме предложили запретить несовершеннолетним регистрироваться в соцсетях без разрешения родителей. По словам автора документа, в нынешнем виде подобные площадки представляют угрозу для детей.

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Наталья Исакова
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