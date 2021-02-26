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Категорий: 18

"Проверка на прочность": Астролог рассказал, чего ждать от мартовских магнитных бурь

Ранее астрономы предупредили о трёх мощных волнах солнечной активности в первом весеннем месяце.

26 февраля 2021, 16:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В марте на Землю обрушится несколько мощных магнитных бурь. Об этом сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Так, первая и самая серьёзная из них ожидается 1 марта, ещё две пройдут 18-го и 19-го числа. При этом учёные предупреждают, что в целом на протяжении всего месяца будет наблюдаться повышенная активность Солнца, особенно это будет ощутимо 2, 6, 12, 13, 15 и 20 марта. Известно, что энергичность светила может таить в себе реальную угрозу для здоровья, причём не только метеозависимых людей. Астролог Александр Зараев в беседе с Лайфом рассказал, чего ждать от грядущих мартовских бурь, а также дал рекомендации россиянам, как пережить этот период.

"Магнитные бури — это избыток солнечной активности. В этот период активизируется энергетика человека, его подсознание становится более реактивным, поэтому все хуже высыпаются, а люди, страдающие лунатизмом и эпилепсией, переживают приступы повышенной эмоциональности. Наше подсознание также находится в нестабильном состоянии", — пояснил Зараев.

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Астролог отметил, что следующий после мартовского пик солнечной активности ожидается в середине апреля, примерно с 10-го по 15-е число, и в среднем будет продолжаться до 10 мая. Однако самый неприятный магнитный удар придётся на период с 10–11 июня по 11 июля. В это время будет ощущаться самое мощное негармоническое влияние избыточных солнечных энергий, в частности, люди могут быть более агрессивными, отличаться повышенной раздражительностью и конфликтностью. По словам эксперта, в этот период возможны террористические акты, правонарушения, а ещё резко возрастает аварийность, чаще выходят из строя приборы.

"Будет нестабильность в общественных отношениях и связях. Правительство будет меняться во многих странах и у нас в том числе. Новую экономическую политику в России я ожидаю в этот период, то есть какие-то новые законы будут приняты, перестановки. Здесь семья как ячейка общества будет проходить некую проверку на прочность, на умение управлять своими эмоциями и чувствами", — предупредил Зараев.

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Чтобы максимально безболезненно пережить периоды повышенной магнитной активности, астролог порекомендовал принимать различные успокоительные препараты. При этом необходимо хорошо высыпаться, гулять на свежем воздухе, расслабляться и правильно дышать. Кроме прочего, специалист посоветовал больше нагружать ноги, чтобы разгрузить голову и избежать перевозбуждения нервной системы.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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