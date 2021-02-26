Эксперт спрогнозировал "гибридный вариант" строительства "Северного потока — 2"

То, что власти ФРГ находятся в постоянном контакте с США по вопросу проекта "Северный поток — 2", для России сугубо положительный знак. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По мнению эксперта, немцам выгодно как для экономики, так и для безопасности сотрудничать с Москвой по "Северному потоку — 2", поэтому они могут подтолкнуть Вашингтон к каким-то конкретным решениям.

"От России сейчас вряд ли чего-то ждут, потому что мяч не на нашей стороне. Здесь идёт обсуждение между американцами и Германией. Сами немцы считают этот проект как часть внутренней газотранспортной системы, поэтому они уже сами замотивированы", — пояснил Пикин.

Собеседник Лайфа не сомневается, что газопровод будет построен. Однако остаётся пока не ясным то, как этот проект будет функционировать в будущем.

"Понятно, что включат потом какие-то вещи, связанные с Украиной. Думаю, что скорей будет реализован какой-то гибридный вариант, что и продолжится строительство, и будут какие-то гарантии для Украины", — добавил он.

Ранее Лайф писал, что в Германии назвали четыре сценария развития событий вокруг "Северного потока — 2". Один из них подразумевает введение "механизма отключения", который прекращает подачу газа, если Россия перестанет транспортировать его через украинскую территорию.

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

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