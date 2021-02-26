"На границе встретили тепло": Дипломат раскрыл подробности отъезда из КНДР на дрезине

Третий секретарь Посольства РФ в КНДР Владислав Сорокин, который вместе с другими дипломатами часть пути при возвращении в Россию преодолел на дрезине, рассказал, как их встретили пограничники.

"У них были такие лица, будто они каждый день видят эти тележки, что, конечно, не так. Нас тепло встретили, все были очень вежливы, корректно, быстро оформили, все необходимые процедуры произвели. Приняли у нас на сохранение эту тележку, помогли выгрузить из неё всё", — поделился Сорокин с журналистами.

Дипломат отметил, что их транспорт был похож на тележку в аэропорту, может быть, даже лучше. По его словам, никаких сложностей у них не было, несмотря на то что дрезину пришлось толкать. Сорокин также не понимает, откуда появилась информация о том, что корейская сторона требует вернуть тележку. Он подчеркнул, что сейчас в КНДР границы заблокированы на въезд людей и любых транспортных средств.

Напомним, российским дипломатам и членам их семей пришлось более суток возвращаться из Северной Кореи, в том числе и на дрезине, которую они сами толкали больше километра. Дипломаты уже прилетели в Москву.

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