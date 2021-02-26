В Назрани задержали экс-главу МВД Ингушетии — видео
С весны 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске.
Бывший глава Министерства внутренних дел Ингушетии Ахмед Погоров задержан в Назрани в рамках уголовного дела о незаконных акциях в 2019 году. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Как уточняется, с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске, суд арестовал его заочно. Ему было предъявлено обвинение в организации применения насилия в отношении представителей власти.
По данным следствия, в марте 2019 года жители Магаса провели массовый митинг. Он был согласован с органом исполнительной власти, однако к вечеру перерос в несогласованное публичное мероприятие, а на следующий день продолжился. Протестующие применили насилие к представителям власти, в том числе опасное для жизни. Пострадало более 60 правоохранителей. Погоров, как полагает следствие, был одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта.
За причастность к указанным преступлениям было задержано 47 человек. Уголовные дела в отношении 42 обвиняемых были направлены в суд, в отношении 33 фигурантов вынесены обвинительные приговоры.
А накануне был задержан вице-премьер Башкирии, ответственный за ЖКХ.
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