В Назрани задержали экс-главу МВД Ингушетии — видео

Бывший глава Министерства внутренних дел Ингушетии Ахмед Погоров задержан в Назрани в рамках уголовного дела о незаконных акциях в 2019 году. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как уточняется, с апреля 2019 года Погоров находился в межгосударственном розыске, суд арестовал его заочно. Ему было предъявлено обвинение в организации применения насилия в отношении представителей власти.

По данным следствия, в марте 2019 года жители Магаса провели массовый митинг. Он был согласован с органом исполнительной власти, однако к вечеру перерос в несогласованное публичное мероприятие, а на следующий день продолжился. Протестующие применили насилие к представителям власти, в том числе опасное для жизни. Пострадало более 60 правоохранителей. Погоров, как полагает следствие, был одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта.

За причастность к указанным преступлениям было задержано 47 человек. Уголовные дела в отношении 42 обвиняемых были направлены в суд, в отношении 33 фигурантов вынесены обвинительные приговоры.

А накануне был задержан вице-премьер Башкирии, ответственный за ЖКХ.

Авторы