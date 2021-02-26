Синоптик рассказал, когда в Петербург придёт весна

Весна в Санкт-Петербург придёт во второй половине марта, а потепление, которое наблюдают жители Северной столицы сегодня, — это "зимняя оттепель". Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

В Петербурге второй день подряд теплее обычного и идёт дождь. Такую погоду принесли циклоны, поэтому о весенней оттепели говорить пока рано: уже в первых числах марта петербуржцев снова ждёт похолодание и снег.

"Впереди ещё будет похолодание, снова выпадет снег, вернётся зимняя погода. Когда это будет? Скорее всего, во второй половине следующей недели, следующие четверг-пятница", — отметил синоптик.

По словам Колесова, со второй половины марта жители города начнут чувствовать весну: днём будет солнечно, а на градусниках — плюсовая температура.

Тепло в последние дни и в Москве: сегодня был побит 30-летний погодный рекорд. По состоянию на 16:00 в столице зафиксирована температура воздуха 6,4 градуса выше нуля. Причиной такой аномалии стало не только мощное поступление тёплого воздуха, но и солнце, которое вышло из-за облаков после 14:00.

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