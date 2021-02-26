В Госдуме солидарны с отказом от идеи рекультивации мусорных полигонов за счёт населения

Тарифы на вывоз отходов и так немаленькие.

Рекультивировать мусорные полигоны необходимо, так как они по большей части представляют собой свалки и постоянно горят, выделяют огромное количество ядовитых веществ и канцерогенов. Однако делать это нужно не за счёт населения, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

"Я считаю, что важно повышать качество услуг, которые люди получают за те тарифы, которые платят и уже установлены. А к повышению тарифов для граждан я отношусь крайне негативно, потому что люди просто этого не выдержат. Наши граждане и так находятся в сложном финансовом положении, подорванном пандемией. Особенно если речь идёт о социально незащищённых гражданах", — сказал Бурматов в беседе с Лайфом.

Он также отметил, что тарифы на вывоз мусора и так являются "задранными". По словам депутата, он через ФАС оспаривал тарифы и смог добиться их снижения, а также доказать, что они были незаконно установлены. Власти некоторых регионов включают в них то, "чего там быть не должно", считает Бурматов.