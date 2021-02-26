"Не надо зарекаться": В Крыму отреагировали на заявление Байдена о полуострове

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о непризнании Крыма российской территорией и посоветовал американским властям не зарекаться.

"Не стоит политикам (неважно, какой страны) использовать слово "никогда". Такого понятия в дипломатии не существует. Им не стоит использовать этот термин, потому что в ситуации с Крымом на практике всё будет иначе. Не надо зарекаться относительно того, что никогда не признают Крым. Всё это банальные и привычные заявления, даже если и исходят они от президента США", — сказал Бобков в беседе с РИА "Новости".

По словам парламентария, как только Россия переживает периоды международного признания, то США сразу пытаются этому помешать. Он подчеркнул, что российский статус полуострова понимают и признают все "здравые и адекватные политические силы мира". Кроме того, не только крымчанам, но и всем, кто побывал в регионе, очевидно, что Крым переживает "период своего самого бурного развития за последние десятилетия".

Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российской территорией, и пообещал противостоять "агрессивным" действиям Москвы.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы