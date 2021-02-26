Суд в Кирове отпустил здоровяка, сбившего инвалида с ног ударом в спину

Житель Кирова пнул инвалида, "помешавшего" ему на входе в магазин. Видео © Соцсети

Ленинский районный суд города Кирова не стал помещать под стражу Дмитрия Кузьминых, который пнул слабовидящего инвалида в магазине. Мужчина был освобождён в зале суда под подписку о невыезде, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что следователи ходатайствовали о помещении подсудимого на время расследования в СИЗО. Однако суд с доводами не согласился, расследование уголовного дела по статье "Побои" продолжается.

Ранее Лайф узнал, что Кузьминых имеет три судимости за кражи и угоны. Первую судимость мужчина получил в малолетнем возрасте за участие в серии угонов автомобилей. А в последний раз вышел на свободу в октябре 2019 года.

Напомним, инцидент произошёл в одном из магазинов в Кирове 23 февраля. 33-летний мужчина решил устранить инвалида, мешавшего ему пройти, и сбросил его с лестницы мощным ударом ногой в спину. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

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