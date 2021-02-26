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Более 500 учениц похищено из школы-интерната для девочек в Нигерии

Злоумышленники проникли в учебное заведение ночью.

26 февраля 2021, 17:53

Фото © Dailytrust

В Нигерии группа вооружённых лиц похитила из школы-интерната для девочек более 500 учениц. Об этом сообщает местное издание Daily Trust.

Инцидент произошёл в городе Джангебе в штате Замфара на севере страны. Злоумышленники проникли в здание ночью. Отмечается, что неизвестные были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности. По словам местных жителей, во время нападения со стороны интерната были слышны звуки выстрелов.

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По информации издания, нигерийские власти подтвердили факт похищения детей. При этом точное число захваченных в плен девочек не называется.

Ранее Лайф писал, что в США десятки пропавших без вести детей нашли в ходе операции по борьбе с торговлей людьми.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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