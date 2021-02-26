Более 500 учениц похищено из школы-интерната для девочек в Нигерии

В Нигерии группа вооружённых лиц похитила из школы-интерната для девочек более 500 учениц. Об этом сообщает местное издание Daily Trust.

Инцидент произошёл в городе Джангебе в штате Замфара на севере страны. Злоумышленники проникли в здание ночью. Отмечается, что неизвестные были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности. По словам местных жителей, во время нападения со стороны интерната были слышны звуки выстрелов.

По информации издания, нигерийские власти подтвердили факт похищения детей. При этом точное число захваченных в плен девочек не называется.

Ранее Лайф писал, что в США десятки пропавших без вести детей нашли в ходе операции по борьбе с торговлей людьми.

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