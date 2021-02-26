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По принципу такси: в Петербурге запустят приложение для отслеживания скорой помощи

Мобильный сервис появится уже этим летом.

26 февраля 2021, 18:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет следить за вызванной машиной скорой помощи по карте. Сообщается, что оно будет работать по принципу агрегаторов такси. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал вице-губернатор города Станислав Казарин.

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"Всем, наверное, нравится сейчас вызывать такси? Как это было раньше: вы непонятно куда звоните, вам диспетчер отвечает. Дальше такси опаздывает или не приезжает вовсе, и вы вынуждены с этим смириться. Сейчас с помощью агрегаторов вы видите, где оно. Почему это не сделать со скорой помощью?" — отметил он.

Как полагает вице-губернатор, приложение будет удобно не только для пациентов, но и для медиков. Например, вызвавшие неотложку люди смогут заранее предупредить врачей о какой-то важной информации. Запуск приложения запланирован на лето 2021 года, добавил Казарин.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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