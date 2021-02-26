По принципу такси: в Петербурге запустят приложение для отслеживания скорой помощи

В Санкт-Петербурге разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет следить за вызванной машиной скорой помощи по карте. Сообщается, что оно будет работать по принципу агрегаторов такси. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал вице-губернатор города Станислав Казарин.

"Всем, наверное, нравится сейчас вызывать такси? Как это было раньше: вы непонятно куда звоните, вам диспетчер отвечает. Дальше такси опаздывает или не приезжает вовсе, и вы вынуждены с этим смириться. Сейчас с помощью агрегаторов вы видите, где оно. Почему это не сделать со скорой помощью?" — отметил он.

Как полагает вице-губернатор, приложение будет удобно не только для пациентов, но и для медиков. Например, вызвавшие неотложку люди смогут заранее предупредить врачей о какой-то важной информации. Запуск приложения запланирован на лето 2021 года, добавил Казарин.

Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор создал мобильное приложение для жалоб на запрещённый контент. Разработчики ожидают, что помимо возможности быстрее подавать жалобы, появившейся у пользователей, будет повышена оперативность удаления "запрещёнки" из Сети.

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