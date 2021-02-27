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Следователи начали проверку после избиения ребёнка медсестрой в Перми

Запись произошедшего разлетелась по Сети.

27 февраля 2021, 10:57

В Перми медсестра избила малолетнего ребёнка. Видео © "Новости Перми"

Следственное управление СК по Пермскому краю начало проверку по сообщениям в СМИ о факте насилия над маленьким ребёнком в Клиническом фтизиопульмонологическом медцентре.

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Накануне в Сети появился ролик, на котором видно, как сотрудница медучреждения хватает лежащего на полу ребёнка и наносит ему его рукой несколько ударов по лицу. Как ранее сообщал Лайф, в Минздраве Пермского края осудили такое поведение медсестры в отношении юного пациента.

"В настоящее время следователи в медицинском учреждении опрашивают руководство и медицинский персонал больницы, а также законных представителей несовершеннолетнего. Следователи проводят осмотр в больнице, в том числе с целью изъятия интересующей следствие документации", — сообщили в СУ СКР по региону.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ранее Лайф писал, что медсестре из Новосибирска вынесли приговор за жестокое обращение с детьми. Поводом для трёх уголовных дел (двух — по факту жестокого обращения, ещё одного — по статье о халатности) стало видео из больничной палаты. Камера сняла, как медсестра туберкулёзной больницы берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать, а другая бьёт рукой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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