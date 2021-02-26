В Перми медсестра несколько раз ударила ребёнка по лицу. Видео © "Новости Перми"

Медсестра фтизиопульмонологического медицинского центра в Перми нанесла несколько ударов маленькому ребёнку. Об этом сообщает издание "Новости Перми".

Ролик уже облетел социальные сети. На кадрах видно, как сотрудница медучреждения хватает лежащего на полу ребёнка и наносит ему его рукой несколько ударов. Отметим, что видео было снято 2 января, а женщина, фигурирующая в нём, является старшей медсестрой детского отделения клинического фтизиопульмонологического медцентра.

В Минздраве Пермского края осудили такое поведение медсестры в отношении ребёнка. Как сообщает РИА "Новости", в ведомстве назвали инцидент недопустимым, добавив, что по данному факту будет проведена проверка. Кроме того, они передали видеозапись главному врачу медицинского учреждения для принятия мер.

Ранее сообщалось, что рухнувший в уральском роддоме потолок чуть не похоронил медсестру.

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