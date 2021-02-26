В Перми медсестра несколько раз ударила ребёнка по лицу — видео
В региональном Минздраве назвали подобное отношение к пациентам недопустимым и пообещали провести проверку.
В Перми медсестра несколько раз ударила ребёнка по лицу. Видео © "Новости Перми"
Медсестра фтизиопульмонологического медицинского центра в Перми нанесла несколько ударов маленькому ребёнку. Об этом сообщает издание "Новости Перми".
Ролик уже облетел социальные сети. На кадрах видно, как сотрудница медучреждения хватает лежащего на полу ребёнка и наносит ему его рукой несколько ударов. Отметим, что видео было снято 2 января, а женщина, фигурирующая в нём, является старшей медсестрой детского отделения клинического фтизиопульмонологического медцентра.
В Минздраве Пермского края осудили такое поведение медсестры в отношении ребёнка. Как сообщает РИА "Новости", в ведомстве назвали инцидент недопустимым, добавив, что по данному факту будет проведена проверка. Кроме того, они передали видеозапись главному врачу медицинского учреждения для принятия мер.
Ранее сообщалось, что рухнувший в уральском роддоме потолок чуть не похоронил медсестру.
"Привязывали к кровати и избивали". Сотрудников интерната для детей-инвалидов заподозрили в истязании воспитанника
Лента новостей
Выбор редакции
Школьник из Перми открыл домашнюю нарколабораторию, а родителям сказал, что выращивает клубнику — видео
Медсестра устала от маленькой зарплаты в больнице и спустя 10 лет стала моделью, но для взрослых
В Литве пенсионер сделал прививку от коронавируса — и через несколько минут умер
"Возобновляют энергетическую зависимость": Турчинов обвинил власти Украины в финансировании России
Психолог рассказал россиянам, как бороться с тревогой в период пандемии коронавируса
Комментариев: 0