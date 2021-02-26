Глава Крыма заявил, что жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за жильё на полуострове
По его словам, семья украинского лидера держит квартиру на случай, "если придётся просить политического убежища".
Фото © ТАСС / EPA
Оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове женою президента Украины Владимира Зеленского Еленой производится регулярно. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет — значит, оккупантам в кавычках она всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает. Ну, держит [недвижимость] на тот случай, если придётся просить политического убежища у нас", — отметил глава региона.
На вопрос о том, обладают ли Зеленский и его супруга преимуществом для получения российского гражданства как владельцы недвижимости на полуострове, Аксёнов ответил, что вряд ли.
"Только если обратится к Владимиру Владимировичу [Путину]. Обратиться может, да", — подчеркнул глава Крыма.
Напомним, в 2019 году стало известно, что в 2013-м Елена Зеленская приобрела трёхкомнатный пентхаус в крымском посёлке Ливадия почти за 164 тысячи долларов.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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