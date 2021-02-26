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Глава Крыма заявил, что жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за жильё на полуострове

По его словам, семья украинского лидера держит квартиру на случай, "если придётся просить политического убежища".

26 февраля 2021, 23:12
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове женою президента Украины Владимира Зеленского Еленой производится регулярно. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет — значит, оккупантам в кавычках она всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает. Ну, держит [недвижимость] на тот случай, если придётся просить политического убежища у нас", — отметил глава региона.

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На вопрос о том, обладают ли Зеленский и его супруга преимуществом для получения российского гражданства как владельцы недвижимости на полуострове, Аксёнов ответил, что вряд ли.

"Только если обратится к Владимиру Владимировичу [Путину]. Обратиться может, да", — подчеркнул глава Крыма.

Напомним, в 2019 году стало известно, что в 2013-м Елена Зеленская приобрела трёхкомнатный пентхаус в крымском посёлке Ливадия почти за 164 тысячи долларов.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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