Глава Крыма заявил, что жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за жильё на полуострове

Оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове женою президента Украины Владимира Зеленского Еленой производится регулярно. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет — значит, оккупантам в кавычках она всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает. Ну, держит [недвижимость] на тот случай, если придётся просить политического убежища у нас", — отметил глава региона.

На вопрос о том, обладают ли Зеленский и его супруга преимуществом для получения российского гражданства как владельцы недвижимости на полуострове, Аксёнов ответил, что вряд ли.

"Только если обратится к Владимиру Владимировичу [Путину]. Обратиться может, да", — подчеркнул глава Крыма.

Напомним, в 2019 году стало известно, что в 2013-м Елена Зеленская приобрела трёхкомнатный пентхаус в крымском посёлке Ливадия почти за 164 тысячи долларов.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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