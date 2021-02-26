Эксперт считает, что Байден авиаударом по Сирии "спустил в унитаз" международное право
Он назвал причастных к этому решению американскими гангстерами.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucc
Решением нанести авиаудар по Сирии президент США Джо Байден использовал международное право в качестве "туалетной бумаги, спустив её в унитаз". Такое мнение высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"На наших глазах президент Джо Байден использовал международное право в качестве туалетной бумаги, спустив её в унитаз. Вот что означает нынешняя акция США", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
По словам Коротченко, этими действиями США провели показательную акцию устрашения. Он назвал всех причастных к этому решению американскими гангстерами, которые понимают только один язык, "когда на их длинный кольт есть другой длинный кольт".
"Американский гегемон снова готов дубинкой бить по головам везде и всех", — заметил журналист.
Напомним, что минувшей ночью США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.
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