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"Защищал жену и дочь": В Индии мужчина голыми руками убил напавшего леопарда — видео

Перед этим животное атаковало трёх человек.

26 февраля 2021, 22:17

Мужчина в Индии голыми руками убил леопарда, защищая свою семью. Видео © Newsflare

В индийском штате Карнатака местный житель голыми руками справился с леопардом, который напал на его семью во время прогулки. Об этом сообщает Newsflare.

Раджагопар Наик с супругой и дочерью катался на велосипеде, возле одной из деревень на них набросился хищник, погнался за ними и попытался схватить женщину за ногу. В результате все трое упали с велосипедов, а мужчина вступил со зверем в схватку ради спасения родных.

"Он запрыгнул на меня и пытался кусать руки и шею. Я защищался руками, затем сумел прижать его к земле и убил коленом", — сказал Наик.

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На кадрах можно заметить, что он весь в крови сидит рядом с убитым животным. Леопард нанёс ему раны на голове, руках и шее, в результате чего Наика доставили в больницу.

По словам местных жителей, перед нападением на семью Раджагопара леопард набросился на трёх человек. Сначала пострадали женщина и её сын, которым удалось прогнать животное. Затем хищник напал на ветеринара, ехавшего с группой лесных чиновников, чтобы поймать его. Однако леопард сбежал, после чего атаковал Наика. Лесные чиновники пытаются выяснить, почему двухлетняя самка леопарда вышла из-под контроля.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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