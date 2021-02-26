"Защищал жену и дочь": В Индии мужчина голыми руками убил напавшего леопарда — видео
Перед этим животное атаковало трёх человек.
Мужчина в Индии голыми руками убил леопарда, защищая свою семью. Видео © Newsflare
В индийском штате Карнатака местный житель голыми руками справился с леопардом, который напал на его семью во время прогулки. Об этом сообщает Newsflare.
Раджагопар Наик с супругой и дочерью катался на велосипеде, возле одной из деревень на них набросился хищник, погнался за ними и попытался схватить женщину за ногу. В результате все трое упали с велосипедов, а мужчина вступил со зверем в схватку ради спасения родных.
"Он запрыгнул на меня и пытался кусать руки и шею. Я защищался руками, затем сумел прижать его к земле и убил коленом", — сказал Наик.
На кадрах можно заметить, что он весь в крови сидит рядом с убитым животным. Леопард нанёс ему раны на голове, руках и шее, в результате чего Наика доставили в больницу.
По словам местных жителей, перед нападением на семью Раджагопара леопард набросился на трёх человек. Сначала пострадали женщина и её сын, которым удалось прогнать животное. Затем хищник напал на ветеринара, ехавшего с группой лесных чиновников, чтобы поймать его. Однако леопард сбежал, после чего атаковал Наика. Лесные чиновники пытаются выяснить, почему двухлетняя самка леопарда вышла из-под контроля.
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